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Ракурс
В субботу в Венесуэлу прибыли самолеты с российскими киберспециалистами

Кризис в Венесуэле: Россия перебросила в страну кибервойска

27 мар 2019, 10:30
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В составе группы российских военнослужащих, переброшенных в эти выходные в Венесуэлу, есть специалисты по кибербезопасности.

Среди них, в частности, сотрудники по ведению боевых действий в киберпространстве, сообщает агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника, решившего остаться анонимным.

В субботу в Венесуэлу прибыли два российских самолета, которые доставили в страну около сотни военнослужащих. Источник агентства отмечает, что США все еще оценивают ситуацию. В Вашингтоне считают, что в составе этой группы есть представители сил специального назначения, специалисты по кибертехнологиям и другим отраслям. Вероятно, эксперты по кибербезопасности будут помогать осуществлять надзор и защиту киберинфраструктуры правительства страны.

В Министерстве иностранных дел России во вторник заявили, что присутствие российских военных на территории Венесуэлы регулируется соглашением о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами, однако деталей раскрывать не стали.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо недавно заявил, что присутствие российских военнослужащих на территории Венесуэлы нарушает конституцию страны.


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