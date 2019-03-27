В Стокгольме в результате взрыва ранены несколько человек. Фото: Политика сегодня

https://racurs.ua/n119924-moschnyy-vzryv-progremel-v-stolice-shvecii-est-ranenye.html

Ракурс

Мощный взрыв прогремел 27 марта на западе Стокгольма в районе Веллингбю.

В результате взрыва несколько человек получили легкие ранения, медики уверяют, что их жизни ничего не угрожает. Люди ранены порезами от разбитого взрывом стекла. Сейчас полицейские выясняют причину происшествия, ведется расследование. Об этом сообщает Expressen.

Местные СМИ пишут, что, взрыв прогремел вблизи гетто мигрантов. Газета Aftonbladet опубликовала видео с места события. Отмечается, что инцидент произошел ночью, примерно в 1.10 по местному времени. Полиция сообщила, что, взрыв повредил автомобили, ближайшие дома и их фасады, стену гостиницы.

Напомним, 22 марта в Афинах в полицейскую будку, расположенную возле консульского отдела посольства России, неизвестные лица бросили взрывное устройство. В результате взрыва было повреждено здание, никто не пострадал.