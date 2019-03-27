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Ракурс
В Стокгольме в результате взрыва ранены несколько человек. Фото: Политика сегодня

Мощный взрыв прогремел в столице Швеции, есть раненые

27 мар 2019, 10:27
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Мощный взрыв прогремел 27 марта на западе Стокгольма в районе Веллингбю.

В результате взрыва несколько человек получили легкие ранения, медики уверяют, что их жизни ничего не угрожает. Люди ранены порезами от разбитого взрывом стекла. Сейчас полицейские выясняют причину происшествия, ведется расследование. Об этом сообщает Expressen.

Местные СМИ пишут, что, взрыв прогремел вблизи гетто мигрантов. Газета Aftonbladet опубликовала видео с места события. Отмечается, что инцидент произошел ночью, примерно в 1.10 по местному времени. Полиция сообщила, что, взрыв повредил автомобили, ближайшие дома и их фасады, стену гостиницы.

Напомним, 22 марта в Афинах в полицейскую будку, расположенную возле консульского отдела посольства России, неизвестные лица бросили взрывное устройство. В результате взрыва было повреждено здание, никто не пострадал.


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