Инцидент произошел ночью в афинском районе Халандри, фото: Daily Sabah

https://racurs.ua/n119731-v-policeyskuu-budku-vozle-konsulstva-rf-v-grecii-brosili-granatu.html

Ракурс

В полицейский будку, расположенную возле консульского отдела посольства России в Афинах, ночью неизвестные бросили взрывное устройство.

Вероятно, это была граната, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства Василия Гаврилова.

По словам Гаврилова, инцидент произошел около 3.30, злоумышленники подъехали к консульству на мотоцикле. В результате взрыва будке нанесены небольшие повреждения, пострадавших нет.

Отмечается, что консульство расположено в афинском районе Халандри, полицейская будка находится не на территории дипломатического учреждения, а рядом с ним на улице.

Сейчас район вокруг консульства оцеплен полицией, ведется расследование. В полиции заявляют, что в центре Афин обнаружен частично сожженный мотоцикл. Устанавливается, связан ли он с этим инцидентом.

Напомним, в январе в столице Сирии Дамаске прогремел взрыв возле посольства России. Инцидент произошел в дамасском районе Аль-Адавия. В результате взрыва никто не пострадал, однако были зафиксированы разрушения. Причиной инцидента стала самодельная бомба, заложенная неизвестными лицами в один из автомобилей.