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Инцидент произошел ночью в афинском районе Халандри, фото: Daily Sabah

В полицейскую будку возле консульства РФ в Греции бросили гранату

22 мар 2019, 09:28
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В полицейский будку, расположенную возле консульского отдела посольства России в Афинах, ночью неизвестные бросили взрывное устройство.

Вероятно, это была граната, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-атташе посольства Василия Гаврилова.

По словам Гаврилова, инцидент произошел около 3.30, злоумышленники подъехали к консульству на мотоцикле. В результате взрыва будке нанесены небольшие повреждения, пострадавших нет.

Отмечается, что консульство расположено в афинском районе Халандри, полицейская будка находится не на территории дипломатического учреждения, а рядом с ним на улице.

Сейчас район вокруг консульства оцеплен полицией, ведется расследование. В полиции заявляют, что в центре Афин обнаружен частично сожженный мотоцикл. Устанавливается, связан ли он с этим инцидентом.

Напомним, в январе в столице Сирии Дамаске прогремел взрыв возле посольства России. Инцидент произошел в дамасском районе Аль-Адавия. В результате взрыва никто не пострадал, однако были зафиксированы разрушения. Причиной инцидента стала самодельная бомба, заложенная неизвестными лицами в один из автомобилей.


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