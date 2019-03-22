Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Взрыв на химзаводе в Яньчэне унес жизни не менее 47-ми человек, фото: AFP

Взрыв на химзаводе в Китае унес жизни почти 50-ти человек (ФОТО, ВИДЕО)

22 мар 2019, 08:48
999

По меньшей мере 47 человек погибли в результате огромного взрыва на химическом заводе в восточном Китае.

Это одна из крупнейших промышленных аварий в стране за последние годы, сообщает AFP.

Инцидент произошел в индустриальном парке в Яньчэне, провинция Цзянсу.

Власти города на официальной странице в соцсети Weibo сообщили, что медицинскую помощь получают 600 человек, из них у 90 — серьезные ранения.

Отмечается, что на месте происшествия работали сотни спасателей, более 3 тыс. человек эвакуированы. В течение ночи пожар на заводе удалось ликвидировать.

Сообщается о задержанных лицах, которые могут быть причастны к аварии, однако их количество пока не известно.

Взрыв был настолько мощным, что, вероятно, спровоцировал небольшое землетрясение. Очевидцы сообщают о поврежденных заводских зданиях и разбитых окнах домов в радиусе нескольких километров.

Этот химзавод принадлежал фирме Tianjiayi Chemical. По сообщениям местных чиновников, среди химических материалов, которые компания производит в Цзянсу, есть легковоспламеняющееся соединение анизол.

Взрыв на химзаводе в Яньчэне унес жизни не менее 47-ми человек, фото: AFP

Взрыв на химзаводе в Яньчэне унес жизни не менее 47-ми человек, фото: AFP

Напомним, в январе в российском городе Кингисепп прогремел мощный взрыв на заводе «Полипласт», который разрушил цех по производству химических добавок.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

«Ранее никто из них не имел психиатрических патологий»: открытое письмо украинских психиатров коллегам в РФ накануне экспертизы военнопленных моряков

Ассоциация психиатров Украины обнародовала открытое письмо российским коллегам, которые сегодня должны провести психиатрическую экспертизу украинских военнопленных моряков

Новости Украины
12:32