Взрыв на химзаводе в Яньчэне унес жизни не менее 47-ми человек, фото: AFP

https://racurs.ua/n119730-vzryv-na-himzavode-v-kitae-unes-jizni-pochti-50-ti-chelovek-foto.html

Ракурс

По меньшей мере 47 человек погибли в результате огромного взрыва на химическом заводе в восточном Китае.

Это одна из крупнейших промышленных аварий в стране за последние годы, сообщает AFP.

Инцидент произошел в индустриальном парке в Яньчэне, провинция Цзянсу.

Власти города на официальной странице в соцсети Weibo сообщили, что медицинскую помощь получают 600 человек, из них у 90 — серьезные ранения.

Отмечается, что на месте происшествия работали сотни спасателей, более 3 тыс. человек эвакуированы. В течение ночи пожар на заводе удалось ликвидировать.

Сообщается о задержанных лицах, которые могут быть причастны к аварии, однако их количество пока не известно.

Взрыв был настолько мощным, что, вероятно, спровоцировал небольшое землетрясение. Очевидцы сообщают о поврежденных заводских зданиях и разбитых окнах домов в радиусе нескольких километров.

Этот химзавод принадлежал фирме Tianjiayi Chemical. По сообщениям местных чиновников, среди химических материалов, которые компания производит в Цзянсу, есть легковоспламеняющееся соединение анизол.

Напомним, в январе в российском городе Кингисепп прогремел мощный взрыв на заводе «Полипласт», который разрушил цех по производству химических добавок.