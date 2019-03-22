Слишком горячий чай увеличивает риск развития рака пищевода

https://racurs.ua/n119729-bezopasnuu-dlya-zdorovya-temperaturu-chaya-vyyasnili-uchenye.html

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Ученые установили, какая температура чая не представляет угрозы для здоровья.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) еще несколько лет назад предупреждала, что употребление очень горячих напитков может провоцировать развитие рака. Речь шла о напитках, температура которых превышает 65 градусов по Цельсию, сообщает издание Science Alert.

В основном предупреждение ВОЗ касалось любителей мате — парагвайского чая, который употребляют при очень высоких температурах, преимущественно в Южной Америке, Азии и Африке.

Однако, несмотря на давно известную опасность слишком горячих напитков, фундаментальные исследования того, какая именно температура чая является безопасной, до сих пор не было. В ВОЗ считают такой температурой 65 градусов по Цельсию.

Чтобы уточнить этот показатель, ученые инициировали масштабное исследование в провинции Голестан, расположенной на северо-востоке Ирана, известной как высоким уровнем развития культуры чаепития, так и относительно высоким уровень рака пищевода.

Кроме того, в регионе наблюдается низкая частота курения и употребления алкоголя, привычек, которые могли бы повлиять на результаты.

Исследователи собрали информацию о более 50 тыс. человек, начиная с 2004 года. Затем за состоянием их здоровья следили с помощью телефонных звонков.

Самая главная особенность этого исследования заключается в том, что во время первого опроса проводился замер температуры напитка, которой отдают предпочтение участники эксперимента. Им подавали чай, нагретый до температуры 75 градусов по Цельсию, предлагали сделать глоток и прокомментировать, чувствовалось ли это как обычная температура напитка.

Для тех, кто любил немного более прохладный чай, исследователи позволяли снизить температуру.

В результате было установлено, что лица, которые ежесуточно принимают 700 мл чая (примерно две кружки), нагретого до температуры свыше 60 градусов по Цельсию, почти вдвое чаще рискуют заболеть раком пищевода по сравнению с любителями более прохладного напитка.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что относительно безопасной температурой является 60 градусов по Цельсию.

Из-за нехватки статистических материалов ученые не смогли исследовать влияние употребления чая в количествах, меньших 700 мл в сутки.

Впрочем, собранной информации достаточно, чтобы с уверенностью рекомендовать любителям чая дать немного остыть этому напитку перед употреблением.

Напомним, ученые недавно обнаружили в чае лекарство от рака.