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США ввели санкции против двух китайских судоходных компаний, фото: CryptoNews.pl

США вводят новые «северокорейские» санкции после неудачного саммита во Вьетнаме

22 мар 2019, 08:04
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Вашингтон ввел первые санкции, связанные с КНДР, после встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в столице Вьетнама Ханое, которая завершилась безрезультатно.

В санкционный список включены две китайские судоходные компании — Dalian Haibo International Freight Co Ltd и Liaoning Danxing International Forwarding Co, которые, как считается, помогали Северной Корее обходить санкции, введенные США из-за ядерной программы КНДР, сообщает агентство Reuters.

Министерство финансов США также опубликовало обновленное консультативное сообщение, в котором перечислены 67 судов, осуществлявших незаконные перевозки нефти или экспортировавших северокорейский уголь.

Попадание в санкционный список для этих компаний означает замораживание любых активов, которые они имеют в Соединенных Штатах, а также запрет на ведение с ними дел.

Напомним, после провала саммита в Ханое Северная Корея в очень сжатые сроки восстановила свой ракетный полигон Сохе, который был частично демонтирован по результатам первой встречи Трампа и Кима в июне прошлого года в Сингапуре.


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