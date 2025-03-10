Канадская провинция Онтарио повысила на 25% цены на электричество для трех штатов США

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Канадська провінція Онтаріо підвищила на 25% ціни на електроенергію для трьох американських штатів, куди її експортує, у відповідь на тарифи американського президента Дональда Трампа.

Відповідно до рішення влади Онтаріо, місцевий оператор електроенергетичної системи стягуватиме додаткові 7 дол. за мегават-годину на всю електроенергію, що експортується до Міннесоти, Мічигану та Нью-Йорка.

Провінція розраховує заробляти додатково до 400 тис. канадських доларів на день, які будуть використані «для підтримки працівників, сімей та бізнесу Онтаріо», заявила тамтешня влада.

Повірте мені, коли я кажу, що не хочу цього робити. Я почуваюсь жахливо перед американським народом. Відповідальність за це несе одна людина. Це президент Трамп, — сказав прем'єр Онтаріо Даг Форд.

Крім того, в Онтаріо скасували контракт зі Starlink на 100 млн дол., а на урядові контракти з будь-якими американськими компаніями введено заборону.

Тим часом в канадських супермаркетах розпочато бойкот американського алкоголю.

З продажу вилучаються каліфорнійські вина, уся пивна продукція американського виробництва та всі види американського віскі.

Слід зауважити, що президент США Трамп призупинив дію 25% тарифів, накладених на великі групи товарів з Канади й Мексики, до 2 квітня.