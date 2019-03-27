Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Стокгольмі внаслідок вибуху поранені кілька осіб. Фото: Политика сегодня

Потужний вибух пролунав у столиці Швеції, є поранені

27 бер 2019, 10:27
999

Потужний вибух пролунав 27 березня на заході Стокгольма в районі Веллінгбю.

Внаслідок вибуху кілька людей отримали легкі поранення, медики запевняють, що їхньому життю нічого не загрожує. Люди поранені порізами від розбитого вибухом скла. Наразі поліцейські з’ясовують причину надзвичайної події, ведеться розслідування. Про це повідомляє Expressen.

Місцеві ЗМІ пишуть, що вибух пролунав поблизу гетто мігрантів. Газета Aftonbladet опублікувала відео з місця події. Зазначається, що інцидент стався уночі, приблизно о 1.10 за місцевим часом. Поліція поінформувала, що вибух пошкодив автомобілі, найближчі будинки та їхні фасади, стіну готелю.

Нагадаємо, 22 березня в Афінах у поліцейську будку, розташовану біля консульського відділу посольства Росії, невідомі особи кинули вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху було пошкоджено будівлю, ніхто не постраждав.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Вибори-2019: у МЗС назвали країну, з якої розпочнеться голосування

Через різницю в часових поясах голосування на цьогорічних виборах президента розпочнеться в Австралії, а завершиться у Сан-Франциско (США). Усі закордонні дільниці будуть відкриті з 8.00 до 20.00 за місцевим часом країни, де вони розташовані

Світові новини
18:49

«Впав на мороз»: один із кандидатів передумав йти у президенти (ЗАЯВА)

Кандидат у президенти та колишній голова Верховної Ради Олександр Мороз заявив, що просить не вважати його кандидатом у президенти через підготовку фальсифікацій результатів виборів

Новини України
17:53

Право власності на окупованих територіях: РФ практикує націоналізацію врожаю, примусове виселення і конфіскацію майна

Росія за допомогою маріонеткових сепаратистських утворень на окупованих територіях Донбасу та анексованого Криму запровадила низку ноу-хау щодо права на власність громадян

Новини України
16:08