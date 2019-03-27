У Стокгольмі внаслідок вибуху поранені кілька осіб. Фото: Политика сегодня

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Ракурс

Потужний вибух пролунав 27 березня на заході Стокгольма в районі Веллінгбю.

Внаслідок вибуху кілька людей отримали легкі поранення, медики запевняють, що їхньому життю нічого не загрожує. Люди поранені порізами від розбитого вибухом скла. Наразі поліцейські з’ясовують причину надзвичайної події, ведеться розслідування. Про це повідомляє Expressen.

Місцеві ЗМІ пишуть, що вибух пролунав поблизу гетто мігрантів. Газета Aftonbladet опублікувала відео з місця події. Зазначається, що інцидент стався уночі, приблизно о 1.10 за місцевим часом. Поліція поінформувала, що вибух пошкодив автомобілі, найближчі будинки та їхні фасади, стіну готелю.

Нагадаємо, 22 березня в Афінах у поліцейську будку, розташовану біля консульського відділу посольства Росії, невідомі особи кинули вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху було пошкоджено будівлю, ніхто не постраждав.