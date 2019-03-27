Массовые обыски в домах крымских татар на оккупированном полуострове

https://racurs.ua/n119923-obyski-v-krymu-rossiyskie-siloviki-otvozyat-krymskih-tatar-v-fsb-k-nim-ne-puskaut-advokatov-foto.html

Ракурс

Российские силовики после проведенных в домах крымских татар обысков начали отвозить их в ФСБ. Активисты «Крымской солидарности» рассказали в Фейсбук, что к части крымчан во время обысков силовики не пускали адвокатов.

Напомним, что сегодня утром оккупанты в селах Строгановка и Каменка Симферопольского района Крыма провели почти 30 обысков в домах крымских татар. Их подозревают в участии в запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир».

Во время обыска дома Рустема Шейхалиева произошла драка. Когда силовики окружили микрорайон, они призвали его жителей разойтись. Те отказались и произошла драка, в результате которой задержали двух крымских татар.

«Крымская солидарность» сообщила также об остановке автомобиля, в котором несколько активистов ехали за машиной, отвозившей в Симферополь нескольких задержанных.

Все обыски начались в Крыму сегодня примерно в 4.00 — 6.00. В дома заходило до 10 человек: понятые, эксперты, сотрудники ФСБ. Силовики переворачивали вверх дном дома, машины, изымали телефоны, паспорта. Проведения следственных действий в каждом из населенных пунктов охраняло большое количество бойцов оккупационных войск.

Среди крымчан, к которым сегодня утром вломились россияне были и задержанные вчера на административной границе с Украиной Ремзи Бекиров и Руслан Сулейманов. Напомним, что этих крымскотатарских активистов и блогеров вчера целый день держали в пункте пропуска «Каланчак» на оккупированной территории, обвинив в порче паспортов.