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Россияне задержали двух активистов — Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова — на админгранице с Крымом

Россияне допрашивают двух крымскотатарских активистов на админгранице с полуостровом (ФОТО)

26 мар 2019, 13:39
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Российские пограничники утром 26 марта задержали на админгранице Украины с оккупированным Крымом двух активистов общественной инициативы «Крымская солидарность» Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова.

Об этом в Фейсбук сообщила «Крымская солидарность». Активистов забрали на допрос, поскольку российские пограничники усомнились в подлинности документов, удостоверяющих личность Бекирова и Сулейманова.

Жена одного из задержанных, Халид Бекирова, сообщила, что автомобиль в 9.10 задержали пограничники на оккупированной части пункта пропуска «Каланчак». Машину удерживают в модуле для дополнительных проверок.

Женщина несколько раз звонила на горячую линию пограничной службы ФСБ. Оккупанты ответили ей, что с задержанными активистами «проводятся мероприятия и составляются процессуальные документы». Халид Бекирова ожидает мужа и Сулейманова в машине, ей запретили выходить из транспортного средства. Для оказания юридической помощи на границу выехали адвокаты.

Ремзи Бекиров — постоянный добровольный слушатель на политических судебных процессах в Крыму, стример и блогер. Руслан Сулейманов — активист, который часто посещает судебные заседания.

Россияне задержали двух активистов — Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова — на админгранице с Крымом

Россияне задержали двух активистов — Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова — на админгранице с Крымом

В феврале 2017 года обоих приговорили к админаресту за участие в якобы несанкционированном митинге. В марте 2017 года так называемый Симферопольский районный суд дал трое суток админареста Бекирову за якобы распространение экстремистских материалов в соцсети.

«Ракурс» сообщал, что 22 марта в Белогорске представители оккупационной власти провели обыски в доме местного жителя — 29-летнего Акима Куртдеде. Самого Акима Куртдеде в этот момент в доме не было — он находится на заработках в Европе.

Источник: Ракурс


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999

Россияне допрашивают двух крымскотатарских активистов на админгранице с полуостровом (ФОТО)

Российские пограничники утром 26 марта задержали на админгранице Украины с оккупированным Крымом двух активистов общественной инициативы «Крымская солидарность» Ремзи Бекирова и Руслана Сулейманова

Новости Украины
13:39