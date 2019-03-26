Росіяни затримали двох активістів — Ремзі Бекірова і Руслана Сулейманова — на адмінкордоні з Кримом

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Ракурс

Російські прикордонники уранці 26 березня затримали на адмінкордоні України з окупованим Кримом двох активістів громадської ініціативи «Кримська солідарність» Ремзі Бекірова і Руслана Сулейманова.

Про це у Фейсбук повідомила «Кримська солідарність». Активістів забрали на допит, оскільки російські прикордонники засумнівалися у достовірності документів, що засвідчують особу Бекірова та Сулейманова.

Дружина одного із затриманих, Халіде Бекірова, повідомила, що автомобіль о 9.10 затримали прикордонники на окупованій частині пункту пропуску «Каланчак». Машину утримують в модулі для додаткових перевірок.

Жінка декілька разів телефонувала на гарячу лінію прикордонної служби ФСБ. Окупанти відповіли їй, що із затриманими активістами «проводяться заходи і складаються процесуальні документи». Халіде Бекірова очікує чоловіка та Сулейманова у машині, їй заборонили виходити із транспортного засобу. Для надання юридичної допомоги на кордон виїхали адвокати.

Ремзі Бекіров — постійний добровільний слухач на політичних судових процесах у Криму, стрімер і блогер. Руслан Сулейманов — активіст, який часто відвідує судові засідання.

У лютому 2017 року обидвох засудили до адмінарешту за участь у нібито несанкціонованому мітингу. У березні 2017 року так званий Сімферопольський районний суд дав три доби адмінарешту Бекірову за нібито поширення екстремістських матеріалів в соцмережі.

«Ракурс» повідомляв, що 22 березня в Білогірську представники окупаційної влади провели обшуки в будинку місцевого жителя — 29-річного Акіма Куртдеде. Самого Акіма Куртдеде у цей момент в будинку не було — він перебуває на заробітках в Європі.