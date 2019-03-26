Отравление детей в Николаеве: госпитализированы семь детсадовцев

Семерых воспитанников детсада с отравлением госпитализировали в Николаеве. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n119890-otravlenie-detey-v-nikolaeve-gospitalizirovany-sem-detsadovcev.html

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Девять детей с симптомами пищевого отравления обратились в областную детскую больницу в Николаеве на минувших выходных.

Семерых детей с болями в животе и рвотой госпитализировали в медицинское учреждение, сообщают сегодня «Новости-N».

Все дети, которых госпитализировали, являются воспитанниками одного детского сада «Радуга», который расположен в Витовском районе города.

Врачи диагностировали у маленьких пациентов пищевую токсикоинфекцию. Это острое отравление, которое вызывают бактерии и токсины. Госпитализированным детям была оказана необходимая помощь, и по состоянию на 26 марта четверо пациентов уже выписаны. Ожидается, что в скором времени выпишут и оставшихся трех детей.

На данный момент устанавливаются причины, которые вызвали отравление. Источник инфекции в детсаду еще не выявлен.