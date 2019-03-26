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Отруєння дітей у Миколаєві: сімох вихованців дитсадка госпіталізували. Фото: NewsOne

Отруєння дітей у Миколаєві: госпіталізовано сімох вихованців дитсадка

26 бер 2019, 13:29
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У Миколаєві батьки дев’ятьох дітей 23 березня звернулися до обласної дитячої лікарні. У малечі спостерігалися симптоми харчового отруєння.

Сімох дітей із болями в животі та блювотою госпіталізували. Лікарі діагностували у маленьких пацієнтів харчову токсикоінфекцію. Це гостре отруєння, яке викликають бактерії та токсини, повідомляють сьогодні «Новини-N» із посиланням на прес-службу управління охорони здоров’я Миколаївської облдержадміністрації.

Госпіталізованим дітям було надано необхідну допомогу і за три дні чотирьох пацієнтів виписали. Очікується, що незабаром випишуть і решту дітей.

Всі потерпілі є вихованцями одного дитячого садка «Веселка», який розташований у Вітовському районі міста. На даний момент встановлюються причини отруєння. Джерело інфекції у дитсадку ще не виявлено.


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