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Інцидент стався в місті Пологи, фото: Сергій Князєв

Контузія та осколкові поранення: у Запорізькій області чоловік кинув гранату в поліцейських, котрі прибули за анонімним викликом (ФОТО)

26 бер 2019, 13:28
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У Запорізькій області чоловік кинув гранату в поліцейських групи реагування. Правоохоронці прибули після отримання повідомлення про чоловіка з гранатою, котрий ходить біля міста Пологи.

Прибувши на місце інциденту, поліцейські правопорушника не виявили, тому за наданими свідками прикметами розпочали відпрацювання району. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області.

Близько 11.00 в місті Пологи правопорушника виявили, однак він, побачивши поліцейських, кинув у їхній бік гранату.

Як розповів на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук очільник Національної поліції України Сергій Князєв, постраждалі поліцейські прибули за анонімним дзвінком. На місці виклику їх зустрічав зловмисник, який махав руками, щоб підходили, а згодом посеред вулиці кинув у них гранату.

В результаті двоє офіцерів, 1987 та 1985 років народження, отримали контузію та осколкові поранення кінцівок, проте змогли затримати зловмисника.

Зловмисник, 1989 року народження, також травмувався внаслідок вибуху гранати.

Наразі всі травмовані перебувають у лікарні. Обставини інциденту встановлюються.

Інцидент стався в місті Пологи, фото: Національна поліція

Інцидент стався в місті Пологи, фото: Національна поліція

Інцидент стався в місті Пологи, фото: Сергій Князєв

Інцидент стався в місті Пологи, фото: Сергій Князєв

Нагадаємо, в листопаді у Запоріжжі зловмисник кинув гранату під ноги перехожим і втік з місця інциденту. Внаслідок вибуху постраждали троє осіб.

Джерело: Ракурс


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