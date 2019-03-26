Инцидент произошел в городе Пологи, фото: Сергей Князев

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В Запорожской области мужчина бросил гранату в полицейских группы реагирования. Правоохранители прибыли после получения сообщения о мужчине с гранатой, который ходит возле города Пологи.

Прибыв на место инцидента, полицейские правонарушителя не выявили, поэтому по предоставленным свидетелями приметам начали отработку района. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Около 11.00 в городе Пологи правонарушителя обнаружили, однако он, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату.

Как рассказал на своей странице в социальной сети Фейсбук глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, пострадавшие полицейские прибыли по анонимному звонку. На месте вызова их встречал злоумышленник, который махал руками, чтобы подходили, а затем посреди улицы бросил в них гранату.

В результате двое офицеров, 1987 и 1985 рождения, получили контузию и осколочные ранения конечностей, однако смогли задержать злоумышленника.

Злоумышленник, 1989 года рождения, также травмировался в результате взрыва гранаты.

Сейчас все травмированные находятся в больнице. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Напомним, в ноябре в Запорожье злоумышленник бросил гранату под ноги прохожим и скрылся с места инцидента. В результате взрыва пострадали три человека.