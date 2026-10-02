Россияне дронами и ракетами атаковали Николаев — есть раненые

Россияне дронами и ракетами атаковали Николаев. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації завдала ударів по Миколаєву.

У п’ятницю вдень, 2 жовтня, окупанти здійснили комбіновану атаку на місто. Ворог застосував для обстрілів дрони та ракети. Наразі відомо про трьох постраждалих чоловіків. Усіх госпіталізовали, а медики надають потерпілим необхідну допомогу. Про це в. о. керівника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов повідомив у Telegram.

Сьогодні вдень ворог здійснив комбіновану атаку на Миколаїв, попередньо — із застосуванням ракетного озброєння та ударних БпЛА, — написав він.

Російські обстріли пошкодили об'єкти портової та цивільної інфраструктури. Зокрема, це: адміністративна будівля, виробничі та складські приміщення, офісна будівля, готельно-ресторанний комплекс та СТО.

Нагадаємо, 2 жовтня російський дрон влучив у 25-поверховий житловий будинок в Дарницькому районі Києва. Спалахнула пожежа на 24−25 поверхах. Рятувальники загасили пожежу та виявили тіло загиблого.