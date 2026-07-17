Российские Shahed атаковали порт в Николаеве. Фото:

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Ракурс

Армія Російської Федерації завдала ударів по порту в Миколаєві.

Вранці у п’ятницю, 17 липня, російські військові атакували міську портову інфраструктуру ударними безпілотними літальними апаратами типу «Shahed-238». Пошкоджень зазнали три цивільні судна під іноземними прапорами, які були пришвартовані на території портових підприємств. Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

Внаслідок одного з влучань загинули двоє громадян України, які перебували на борту іноземного судна.

Прокурори спільно зі слідчими та іншими правоохоронцями вже документують наслідки чергового воєнного злочину, який вчинила РФ. Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 15 липня російські війська завдали удару двома реактивними безпілотними літальними апаратами типу Shahed-238 по об'єкту критичної інфраструктури в Миколаївському районі.

Внаслідок атаки були пошкоджені два цивільні судна під прапорами Республіки Ліберія та Кайманових Островів, на яких виникли пожежі. Загинув 60-річний працівник одного із суден.