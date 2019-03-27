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Ракурс
Срок действия чрезвычайного положения завершался 1 апреля

В США на год продлено чрезвычайное положение, введенное из-за киберугроз

27 мар 2019, 09:44
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Президент США Дональд Трамп продлил чрезвычайное положение, введенное из-за киберугроз его предшественником Бараком Обамой указом № 13694 от 1 апреля 2015 года.

28 декабря 2016 года появилось распоряжение № 13757, которое устанавливало дополнительные меры, необходимые для преодоления этой чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба Белого Дома.

Срок действия чрезвычайного положения завершался на 1 апреля. Теперь он продлится еще как минимум год.

В Белом доме напоминают, что это чрезвычайное положение вводилось «для устранения необычной и чрезвычайной угрозы национальной безопасности, внешней политике и экономике», которая возникла в результате роста количества и повышения эффективности преднамеренных вредных действий в киберпространстве, источники или инициаторы которых полностью или в значительной степени находятся за пределами страны.

Напомним, в феврале прошлого года секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов открыл в Украине Центр реагирования на киберугрозы, созданный на базе Госспецсвязи. Этот киберцентр призван не только выявлять кибератаки, но и оперативно предупреждать о них, проводить анализ уязвимостей и вредоносного программного обеспечения и противодействовать угрозам.

Источник: Ракурс


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