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Ракурс
Термін дії надзвичайного стану завершувався 1 квітня

У США на рік продовжено надзвичайний стан, запроваджений через кіберзагрози

27 бер 2019, 09:44
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Президент США Дональд Трамп продовжив надзвичайний стан, запроваджений через кіберзагрози його попередником Бараком Обамою указом № 13694 від 1 квітня 2015 року.

28 грудня 2016 року з’явилося розпорядження № 13757, котре встановлювало додаткові заході, необхідні для подолання цієї надзвичайної ситуації, повідомляє прес-служба Білого Дому.

Термін дії надзвичайного стану завершувався 1 квітня. Тепер він триватиме ще щонайменше рік.

У Білому домі нагадують, що цей надзвичайний стан запроваджувався «для усунення незвичайної та надзвичайної загрози національній безпеці, зовнішній політиці та економіці», котра виникла внаслідок зростання кількості та збільшення ефективності навмисних шкідливих дій у кіберпросторі, джерела або ініціатори котрих повністю або значною мірою розташовані за межами країни.

Нагадаємо, в лютому минулого року секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олександр Турчинов відкрив в Україні Центр реагування на кіберзагрози, створений на базі Держспецзв’язку. Цей кіберцентр покликаний не лише виявляти кібератаки, а й оперативно попереджати про них, проводити аналіз вразливостей та шкідливого програмного забезпечення й протидіяти загрозам.

Джерело: Ракурс


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