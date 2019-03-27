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У Новій Зеландії потужна злива змила міст

Потужна злива змила міст у Новій Зеландії: жахливе відео стихії

27 бер 2019, 08:59
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У Новій Зеландії під час сильної зливи 26 березня змило автомобільний міст через річку Вайхе. Місцева влада була змушена оголосити надзвичайний стан.

Шторм накрив західне узбережжя новозеландського Південного острова. Внаслідок повені в регіоні закрили 300 км доріг, повідомляє Reuters.

Кадри, показані по місцевому телебаченню і поширені в соціальних мережах, показують, як частина мосту на річці Вайхе, розташованого неподалік міста Франца-Йосипа, розгойдувалася під час дощу, а потім упала.

Мер міста Вестленд Брюс Сміт оголосив надзвичайний стан і заявив, що шторм триватиме ще один день.

«У мене є побоювання з приводу життя людей у місті ​​Франца-Йосифа», — повідомив Сміт, додавши, що стихія пошкодила ще один міст.

Відомостей про постраждалих не надходило. Приблизно півсотні туристів зупинилися у тимчасовому Центрі екстреної допомоги в місцевому залі, щоб побачити наслідки шторму.

Метеорологічна служба Нової Зеландії заявила, що шторм був значною подією навіть за стандартами західного узбережжя країни, яке часто потерпає від подібної стихії.

Нагадаємо, що у серпні 2018 року щонайменше 35 осіб загинули внаслідок падіння 80-метрової секції залізобетонної конструкції мосту в італійській Генуї.


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