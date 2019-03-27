В Новой Зеландии мощный ливень смыл мост

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Ракурс

В Новой Зеландии во время сильного ливня 26 марта смыло автомобильный мост через реку Вайхе. Местная власть была вынуждена объявить чрезвычайное положение.

Шторм накрыл западное побережье новозеландского Южного острова. В результате наводнения в регионе закрыли 300 км дорог, сообщает Reuters.

Кадры, показанные по местному телевидению и распространенные в социальных сетях, показывают, как часть моста на реке Вайхе, расположенного недалеко от города Франца-Иосифа, раскачивалась во время дождя, а потом упала.

Мэр города Вестленд Брюс Смит объявил чрезвычайное положение и заявил, что шторм продлится еще один день.

«У меня есть опасения по поводу жизни людей в городе Франца-Иосифа», — сообщил Смит, добавив, что стихия повредила еще один мост в округе.

Сведений о пострадавших не поступало. Примерно полсотни туристов остановились во временном Центре экстренной помощи в местном зале, чтобы увидеть последствия шторма.

Метеорологическая служба Новой Зеландии заявила, что шторм был значительным событием даже по стандартам западного побережья страны, часто страдающего от стихии.

Напомним, что в августе 2018 года не менее 35 человек погибли в результате падения 80-метровой секции железобетонной конструкции моста в итальянской Генуе.