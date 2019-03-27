Массовые обыски и аресты прошли в Крыму

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Утром 27 марта в Симферопольском районе Крыма прошли обыски в 27 домах крымских татар. Сотрудники оккупационной ФСБ пришли в дома местных жителей в селах Строгановка и Каменка Симферопольского района. Некоторых крымских татар россияне увезли в управления своих правоохранительных органов.

Об этом сообщило правозащитное движение «Крымская солидарность» в Фейсбук. В соцсети опубликовали и несколько видео с мест проведения обысков.

Известный крымский правозащитник Эмиль Курбединов, который приехал домой к своему подзащитному Тофику Абдулгазиеву, рассказал, что его отвезли в ФСБ. Курбединов уверен, что сегодняшние обыски и аресты являются спланированной акцией.

«Родственники Тофика рассказали мне, что им подкинули какую-то литературу. Вчера они убирали в том месте, на которое сегодня утром показали силовики и сразу обнаружили какие-то книги», — сообщил адвокат.

Среди крымчан, к которым утром вломились россияне были и задержанные вчера на административной границе с Украиной Ремзи Бекиров и Руслан Сулейманов. Напомним, что этих крымскотатарских активистов и блогеров вчера целый день держали в пункте пропуска «Каланчак» на оккупированной территории, обвинив в порче паспортов.

Российское ФСБ прокомментировало утренние обыски. Оккупанты рассказали, что проводят обыски у подозреваемых в участии в запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир». Акции устрашения крымчан проводит ФСБ, МВД и Нацгвардия. Других подробностей в официозе ФСБ не приводится.

Напомним, что в феврале ФСБ в Крыму задержала трех крымских татар, подозреваемых в участии в «Хизб ут-Тахрир» в Красногвардейском районе Крыма.