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В Европарламенте проходят дебаты касательно оккупации Крыма. Фото: Центр международной безопасности и партнерства

В Европарламенте начались дебаты, посвященные российской оккупации Крыма (ТРАНСЛЯЦИЯ)

26 мар 2019, 23:13
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Дебаты, посвященные пятой годовщине российской оккупации Крыма, начались в 23.00 по киевскому времени в Страсбурге.

Ожидается, во время дебатов будет сделано заявление высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерики Могерини. Об этом 26 марта сообщается на странице Mission of Ukraine to the EU в Facebook.

Напомним, 18 марта НАТО и Европейский Союз осудили акт аннексии Автономной Республики Крым и призвали Российскую Федерацию немедленно вернуть Украине полуостров Крым, оккупированный в 2014 году.

Партнеры Украины обещали никогда не признать Крым российским. Союзники в очередной раз подтвердили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, выразили обеспокоенность репрессиями против украинцев и крымских татар.

Источник: Ракурс


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