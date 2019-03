В Европарламенте проходят дебаты касательно оккупации Крыма. Фото: Центр международной безопасности и партнерства

Дебаты, посвященные пятой годовщине российской оккупации Крыма, начались в 23.00 по киевскому времени в Страсбурге.

Ожидается, во время дебатов будет сделано заявление высокого представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Фредерики Могерини. Об этом 26 марта сообщается на странице Mission of Ukraine to the EU в Facebook.

Напомним, 18 марта НАТО и Европейский Союз осудили акт аннексии Автономной Республики Крым и призвали Российскую Федерацию немедленно вернуть Украине полуостров Крым, оккупированный в 2014 году.

Партнеры Украины обещали никогда не признать Крым российским. Союзники в очередной раз подтвердили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, выразили обеспокоенность репрессиями против украинцев и крымских татар.