В НАТО призвали Россию вернуть Украине Крым. Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n119536-okkupaciya-kryma-nato-vydvinulo-trebovaniya-rossii-v-es-obnarodovali-zayavlenie.html

Ракурс

НАТО и Европейский Союз требуют от Москвы немедленно вернуть Украине полуостров Крым, который Россия оккупировала в 2014 году.

Страны Североатлантического альянса осуждают акт аннексии, обещают никогда его не признать. Об этом говорится в заявлении, распространенном 18 марта штаб-квартирой НАТО.

Союзники вновь подтвердили полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, выразили обеспокоенность репрессиями против украинцев и крымских татар.

«К этим нарушениям относятся внесудебные убийства, похищения, насильственные исчезновения, насилие, произвольные задержания, аресты и пытки», — заявили в альянсе.

Учитывая вышеуказанное, союзники призвали Россию прекратить нарушать права человека в Крыму, освободить украинских политзаключенных и допустить международных наблюдателей на территорию оккупированного полуострова. В Североатлантическом альянсе заявили, что любые попытки узаконить или нормализовать оккупацию Крыма должны быть прекращены.

В Европейском Союзе тем временем заявили о том, что Брюссель продолжает политику непризнания незаконной аннексии Крыма Россией. В ЕС призвали расследовать все случаи нарушения прав человека на полуострове и освободить заложников. Высокий представитель ЕС из иностранных дел и политики безопасности Федерика Могерини в начале заседания Совета Евросоюза заявила, что Брюссель поддерживает суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Об этом сообщает «Европейская правда».

Напомним, Российская Федерация потеряла 150 млрд долл. с 2014 года после оккупации украинского Крыма. Основной причиной падения российской экономики стали санкции со стороны Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза, которые вводились ежегодно после аннексии.