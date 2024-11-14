Ракурсhttps://racurs.ua/
В оккупированном Крыму упал мост, скриншот видео
Автомобильный мост упал в Крыму — оккупанты обещают починить его в следующем году (ВИДЕО)https://racurs.ua/n201197-avtomobilnyy-most-upal-v-krymu-okkupanty-obeschaut-pochinit-ego-v-sleduuschem-godu-video.htmlРакурс
У тимчасово окупованому Криму вчора, 13 листопада, ввечері обвалився автомобільний міст на дорозі Джанкой — Маслово.
.
У момент інциденту на мосту перебували легковик та вантажівка. Постраждали двоє людей, один з них — у тяжкому стані. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Окупанти вже заявили, що міст обвалився «самовільно».
Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що міст буде відновлено 2025 року — відновлювальні роботи оцінюються в 180 млн рублів (близько 75 млн грн).
Загрузка...