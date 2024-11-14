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Ракурс
В оккупированном Крыму упал мост, скриншот видео

Автомобильный мост упал в Крыму — оккупанты обещают починить его в следующем году (ВИДЕО)

14 ноя 2024, 11:45
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У тимчасово окупованому Криму вчора, 13 листопада, ввечері обвалився автомобільний міст на дорозі Джанкой — Маслово.


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У момент інциденту на мосту перебували легковик та вантажівка. Постраждали двоє людей, один з них — у тяжкому стані. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Окупанти вже заявили, що міст обвалився «самовільно».

Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що міст буде відновлено 2025 року — відновлювальні роботи оцінюються в 180 млн рублів (близько 75 млн грн).

Источник: Ракурс


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