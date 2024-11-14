В окупованому Криму впав міст, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n201197-avtomobilnyy-mist-vpav-u-krymu-okupanty-obicyaut-polagodyty-yogo-nastupnogo-roku-video.html

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У тимчасово окупованому Криму вчора, 13 листопада, ввечері обвалився автомобільний міст на дорозі Джанкой — Маслово.

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У момент інциденту на мосту перебували легковик та вантажівка. Постраждали двоє людей, один з них — у тяжкому стані. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Окупанти вже заявили, що міст обвалився «самовільно».

Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що міст буде відновлено 2025 року — відновлювальні роботи оцінюються в 180 млн рублів (близько 75 млн грн).