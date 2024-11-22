В Крыму коллаборантов обязали выполнять планы по мобилизации, фото: polevskoy24.ru

https://racurs.ua/n201467-tri-dobrovolca-v-den-na-kajdogo-policaev-v-krymu-obyazali-vypolnyat-plany-po-mobilizacii.html

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Виконання планів з мобілізації у тимчасово окупованому Криму перекинули на дільничних поліцаїв.

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Про це сьогодні, 22 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Три «добровольці» у день на кожного. Таку квоту на бажаючих воювати проти України поставили колаборантам у тимчасово анексованому Криму, — вказано в повідомленні. — Виконувати так званий рекрутинг поклали на дільничних поліцаїв з однієї простої причини — у них розмова із потенційними «штурмовиками» коротка: «йдеш воювати, або сядеш».

ЦНС закликає усіх небайдужих долучатися до опору окупантам й повідомляти інформацію про ворога, його позиції, техніку до відповідного анонімного чат-бота.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що перші солдати строкової служби з тимчасово окупованих регіонів України прийняли присягу на вірність державі-агресору.