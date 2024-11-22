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В Крыму коллаборантов обязали выполнять планы по мобилизации, фото: polevskoy24.ru

Три «добровольца» в день на каждого — полицаев в Крыму обязали выполнять планы по мобилизации

22 ноя 2024, 22:09
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Виконання планів з мобілізації у тимчасово окупованому Криму перекинули на дільничних поліцаїв.


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Про це сьогодні, 22 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Три «добровольці» у день на кожного. Таку квоту на бажаючих воювати проти України поставили колаборантам у тимчасово анексованому Криму, — вказано в повідомленні. — Виконувати так званий рекрутинг поклали на дільничних поліцаїв з однієї простої причини — у них розмова із потенційними «штурмовиками» коротка: «йдеш воювати, або сядеш».

ЦНС закликає усіх небайдужих долучатися до опору окупантам й повідомляти інформацію про ворога, його позиції, техніку до відповідного анонімного чат-бота.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що перші солдати строкової служби з тимчасово окупованих регіонів України прийняли присягу на вірність державі-агресору.

Источник: Ракурс


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