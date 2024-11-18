Первые срочники из ВОТ Херсонщины и Запорожья приняли присягу армии врага — ЦНСhttps://racurs.ua/n201323-pervye-srochniki-iz-vot-hersonschiny-i-zaporojya-prinyali-prisyagu-armii-vraga-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України окупанти відзвітували про чергове порушення міжнародного права — перші солдати строкової служби з ТОТ Херсонської та Запорізької областей, яких примусово рекрутували до військ рф, прийняли присягу на вірність ворогу.
Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зауважимо, що міжнародне право забороняє примусово набирати людей до лав окупаційної армії з захоплених територій, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що строковиків з ТОТ тримають на полігонах у Криму разом з контрактниками армії рф, що робить їх фактично мішенню для Сил Оборони.
Таке розміщення не є випадковим, адже кремлю вигідно вбивство українців незалежно від сторони за яку вони воюють, — наголосили у ЦНС. — Раніше ми повідомляли, що окупанти при цьому тиснуть на строковиків, аби вони укладали контракт. Після цього солдатів кидають на м’ясні штурми.