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Ракурс
Жителей ВОТ заставляют служить в армии врага, фото: GuildHall

Первые срочники из ВОТ Херсонщины и Запорожья приняли присягу армии врага — ЦНС

18 ноя 2024, 14:37
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На тимчасово окупованих територіях України окупанти відзвітували про чергове порушення міжнародного права — перші солдати строкової служби з ТОТ Херсонської та Запорізької областей, яких примусово рекрутували до військ рф, прийняли присягу на вірність ворогу.


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Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зауважимо, що міжнародне право забороняє примусово набирати людей до лав окупаційної армії з захоплених територій, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що строковиків з ТОТ тримають на полігонах у Криму разом з контрактниками армії рф, що робить їх фактично мішенню для Сил Оборони.

Таке розміщення не є випадковим, адже кремлю вигідно вбивство українців незалежно від сторони за яку вони воюють, — наголосили у ЦНС. — Раніше ми повідомляли, що окупанти при цьому тиснуть на строковиків, аби вони укладали контракт. Після цього солдатів кидають на м’ясні штурми.

Источник: Ракурс


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