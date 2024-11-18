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Жителів ТОТ примушують служити в армії ворога, фото: GuildHall
Перші строковики з ТОТ Херсонщини та Запоріжжя прийняли присягу армії ворога — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n201323-pershi-strokovyky-z-tot-hersonschyny-ta-zaporijjya-pryynyaly-prysyagu-armiyi-voroga-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях України окупанти відзвітували про чергове порушення міжнародного права — перші солдати строкової служби з ТОТ Херсонської та Запорізької областей, яких примусово рекрутували до військ рф, прийняли присягу на вірність ворогу.
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Про це сьогодні, 18 листопада, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зауважимо, що міжнародне право забороняє примусово набирати людей до лав окупаційної армії з захоплених територій, — наголошують у ЦНС.
Зазначається, що строковиків з ТОТ тримають на полігонах у Криму разом з контрактниками армії рф, що робить їх фактично мішенню для Сил Оборони.
Таке розміщення не є випадковим, адже кремлю вигідно вбивство українців незалежно від сторони за яку вони воюють, — наголосили у ЦНС. — Раніше ми повідомляли, що окупанти при цьому тиснуть на строковиків, аби вони укладали контракт. Після цього солдатів кидають на м’ясні штурми.