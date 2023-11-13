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Рашисти почати мобілізацію жителів тимчасово окупованих територій, фото: РІА «Новости»
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Російські загарбники розпочали проводити неприховану мобілізацію на тимчасово окупованих територіях.
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Про це сьогодні, 13 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова міста Мелітополя Запорізької області Іван Федоров.
За словами Федорова, загарбники обіцяли жителям тимчасово окупованих територій, проте насправді діють за «донецьким» сценарієм:
- крок перший — примусова паспортизація;
- крок другий — видача повісток до військкомату нібито тільки для «постановки на військовий облік». Почали у селах, тепер перейшли на міста;
- крок третій — у будь-який момент призвати на фронт.
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