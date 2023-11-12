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Рашисти проводять мобілізацію жителів Старобільська на Луганщині, фото: «Интерфакс»
В окупованому торік Старобільську рашисти проводять мобілізацію — Генштабhttps://racurs.ua/ua/n189278-v-okupovanomu-torik-starobilsku-rashysty-provodyat-mobilizaciu-genshtab.htmlРакурс
На Луганщині у тимчасово окупованому місті Старобільську загарбники проводять мобілізацію місцевих жителів до збройних сил рф.
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Про це сьогодні, 12 листопада, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що чоловіки міста намагаються будь-якими способами уникнути призову на військову службу:
- звільняються з роботи;
- переховуються;
- виїжджають до інших населених пунктів.
Мобілізованих громадян, які не змогли ухилитися від військової служби, відправляють для військової підготовки до Краснодарського краю російської федерації, — зазначають у Генштабі.
Старобільськ був окупований росією у березні 2022 року.
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