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Ракурс
Рашисти проводять мобілізацію жителів Старобільська на Луганщині, фото: «Интерфакс»

В окупованому торік Старобільську рашисти проводять мобілізацію — Генштаб

12 лис 2023, 20:39
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На Луганщині у тимчасово окупованому місті Старобільську загарбники проводять мобілізацію місцевих жителів до збройних сил рф.


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Про це сьогодні, 12 листопада, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що чоловіки міста намагаються будь-якими способами уникнути призову на військову службу:

  • звільняються з роботи;
  • переховуються;
  • виїжджають до інших населених пунктів.

Мобілізованих громадян, які не змогли ухилитися від військової служби, відправляють для військової підготовки до Краснодарського краю російської федерації, — зазначають у Генштабі.

Старобільськ був окупований росією у березні 2022 року.

Джерело: Ракурс


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