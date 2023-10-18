Рашисти розпочали мобілізацію на тимчасово окупованих територіях півдня України, фото: Lenta.ru

https://racurs.ua/ua/n188430-na-okupovanyh-terytoriyah-pivdnya-ukrayiny-rozpochalasya-mobilizaciya-do-armiyi-voroga-cns.html

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На тимчасово окупованих територіях півдня України ворог здійснює мобілізацію місцевих жителів до лав своєї армії.

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Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

На Херсонщині зафіксовані випадки вручення повісток саме на мобілізацію, після того як місцеві прийшли до фейкових військкоматів щодо уточнення даних. При цьому «уточнити дані» мають всі чоловіки регіону, — зазначають у ЦНС.

Раніше стало відомо, що рашисти створили так звані «федеральні комісаріати» на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.