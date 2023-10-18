На оккупированных территориях юга Украины началась мобилизация в армию врага — ЦНСhttps://racurs.ua/n188430-na-okkupirovannyh-territoriyah-uga-ukrainy-nachalas-mobilizaciya-v-armiu-vraga-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях півдня України ворог здійснює мобілізацію місцевих жителів до лав своєї армії.
Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
На Херсонщині зафіксовані випадки вручення повісток саме на мобілізацію, після того як місцеві прийшли до фейкових військкоматів щодо уточнення даних. При цьому «уточнити дані» мають всі чоловіки регіону, — зазначають у ЦНС.
Раніше стало відомо, що рашисти створили так звані «федеральні комісаріати» на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.
Зауважимо, що мобілізація мешканців окупованих територій є грубим порушенням міжнародного права й свідчить про намір москви знищити українців, — наголошують у ЦНС. — Центр національного спротиву фіксує кожен злочин на ТОТ й ніхто з причетних до «мобілізації» не уникне покарання.