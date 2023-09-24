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Оккупанты готовят мобилизацию на ВОТ юга Украины, фото: «Судебно-юридическая газета»
Рашисты готовят мобилизацию на ВОТ юга Украины — создали «федеральные комиссариаты»https://racurs.ua/n187593-rashisty-gotovyat-mobilizaciu-na-vot-uga-ukrainy-sozdali-federalnye-komissariaty.htmlРакурс
Рашисти продовжують здійснювати заходи з підготовки проведення мобілізації на тимчасово окупованих територіях півдня України.
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Зокрема, наразі росіяни формують систему військового обліку призовників, військовозобов’язаних з поміж жителів окупованих територій. Про це сьогодні, 24 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Тобто окупанти створили так звані «федеральні комісаріати» на ТОТ Херсонської та Запорізької областей, — наголошують у ЦНС.
Російські окупаційні адміністрації також вживають інших заходів для підготовки майбутньої мобілізації:
- у пропагандистських Telegram-каналах регулярно розміщують оголошення із вимогами до місцевого населення призовного віку та військовозобов’язаних надати особисті дані та копії документів, що посвідчують особу з подальшою постановкою на «тимчасовий облік» у новостворених «військових комісаріатах»;
- місцевим жителям регулярно надходять повістки із вимогами з’явитися до місцевого органу РОА для постановки на «військовий облік».
Якщо вас чи ваших знайомих примусово мобілізували на ТОТ, звертайтесь на гарячу лінію проєкту «Хочу жить»: +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84, — наголошують у ЦНС.
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