Рашисты завершают подготовку к мобилизации на оккупированной Херсонщине

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Оккупанты завершают подготовку к началу мобилизации на ВОТ Херсонщины, фото: «Фокус»
Рашисты завершают подготовку к мобилизации на оккупированной Херсонщинеhttps://racurs.ua/n187324-rashisty-zavershaut-podgotovku-k-mobilizacii-na-okkupirovannoy-hersonschine.htmlРакурс
Російські загарбники завершують підготовку до початку мобілізації жителів тимчасово окупованих територій України на війну проти Батьківщини.
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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Зокрема, за інформацією ЦНС:
- на захоплених землях Херсонщини фейковий «військкомат» вже розробив мобілізаційний план й почав видачу повістки офіцерам запасу. «Військкомати» працюють на основі даних, які мешканці надавали під час «виборів» та роздачі продуктових наборів;
- на Донеччині під час «виборів» роздали 100 повісток. Також військкомати активно збирають дані про осіб 2006 року народження з прицілом на мобілізацію у 2024 році.
Мобілізація мешканців окупованих територій є грубим порушенням міжнародного права й свідчить про намір москви знищити українців, — наголошують у ЦНС.
Нагадаємо, раніше у ЦНС попереджали, що рашисти використають фейкові «вибори», котрі вони провели на ТОТ на початку вересня, для уточнення списків майбутніх мобілізованих.
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