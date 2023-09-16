Рашисты завершают подготовку к мобилизации на оккупированной Херсонщине

Оккупанты завершают подготовку к началу мобилизации на ВОТ Херсонщины, фото: «Фокус»

https://racurs.ua/n187324-rashisty-zavershaut-podgotovku-k-mobilizacii-na-okkupirovannoy-hersonschine.html

Ракурс

Російські загарбники завершують підготовку до початку мобілізації жителів тимчасово окупованих територій України на війну проти Батьківщини.

.

Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема, за інформацією ЦНС:

на захоплених землях Херсонщини фейковий «військкомат» вже розробив мобілізаційний план й почав видачу повістки офіцерам запасу. «Військкомати» працюють на основі даних, які мешканці надавали під час «виборів» та роздачі продуктових наборів;

на Донеччині під час «виборів» роздали 100 повісток. Також військкомати активно збирають дані про осіб 2006 року народження з прицілом на мобілізацію у 2024 році.

Мобілізація мешканців окупованих територій є грубим порушенням міжнародного права й свідчить про намір москви знищити українців, — наголошують у ЦНС.

Нагадаємо, раніше у ЦНС попереджали, що рашисти використають фейкові «вибори», котрі вони провели на ТОТ на початку вересня, для уточнення списків майбутніх мобілізованих.