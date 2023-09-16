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Ракурс
Оккупанты завершают подготовку к началу мобилизации на ВОТ Херсонщины, фото: «Фокус»

Рашисты завершают подготовку к мобилизации на оккупированной Херсонщине

16 сен 2023, 17:31
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Російські загарбники завершують підготовку до початку мобілізації жителів тимчасово окупованих територій України на війну проти Батьківщини.


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Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зокрема, за інформацією ЦНС:

  • на захоплених землях Херсонщини фейковий «військкомат» вже розробив мобілізаційний план й почав видачу повістки офіцерам запасу. «Військкомати» працюють на основі даних, які мешканці надавали під час «виборів» та роздачі продуктових наборів;
  • на Донеччині під час «виборів» роздали 100 повісток. Також військкомати активно збирають дані про осіб 2006 року народження з прицілом на мобілізацію у 2024 році.

Мобілізація мешканців окупованих територій є грубим порушенням міжнародного права й свідчить про намір москви знищити українців, — наголошують у ЦНС.

Нагадаємо, раніше у ЦНС попереджали, що рашисти використають фейкові «вибори», котрі вони провели на ТОТ на початку вересня, для уточнення списків майбутніх мобілізованих.

Источник: Ракурс


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