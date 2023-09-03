Рашисты проводят выборы на временно оккупированных территориях, фото: Midjourney

https://racurs.ua/n186852-rashisty-ispolzuut-vybory-na-vot-dlya-utochneniya-spiskov-buduschih-mobilizovannyh-cns.html

Ракурс

«Військові комісаріати», створені загарбниками на тимчасово окупованій території Луганщини, отримали вказівку на пришвидшення заходів постановки на, так званий, військовий облік «призовників» та «військовозобов'язаних» з поміж жителів окупованого регіону.

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Для цього вони, зокрема, планують використати так звані «вибори», які рашисти у вересні проводять на тимчасово окупованих територіях. Про це сьогодні, 3 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що окупанти, ймовірно, планують збільшити та прискорити темпи мобілізації.

Зокрема під час організованих кремлем псевдовиборів на ТОТ планується уточнити списки осіб, що можуть потрапити під мобілізацію. Саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили використовувати будь-який документ, що посвідчує особу при реєстрації на «виборчих дільницях» в тому числі українські паспорти та посвідчення водія, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що ворог намагається забезпечити необхідну явку на «виборах» 10 вересня через залучення до участі у «голосуванні» якнайбільшої кількості населення тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.

У зв’язку з цим, окупанти припинили з початку серпня організоване вивезення громадян України з ТОТ Сходу України на територію рф, — наголошують у ЦНС.

Зазначається, що з початку 2023 року загарбники вивезли на територію рф близько 28 тис. осіб різної вікової групи із тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей.