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Ракурс
ГУР уничтожило российских захватчиков на ВОТ Херсонщины, скриншот видео

ГУР уничтожило центр подготовки операторов российских БпЛА в Херсонской области (ВИДЕО)

15 окт 2026, 18:10
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На тимчасово окупованих територіях Херсонщини в ході спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України знищено центр підготовки операторів БпЛА 18-ї загальновійськової армії ЗС РФ, розташований у населеному пункті Хорли.

Відповідне відео сьогодні, 15 жовтня, опублікувала прес-служба ГУР.

Зазначається, що спецоперації була проведена у ніч з 10 на 11 жовтня бійцями спецпідрозділу ГУР «Шаманбат» спільно з 426- окремий полк безпілотних систем КМП ВМС ЗСУ.

Також спецпризначенці ГУР знищили місце проживання офіцерського складу окупантів, зокрема — російських інструкторів, які займалися підготовкою ворожих диверсійних груп 18-ї армії.

У результаті операції об'єкти російської окупаційної армії повністю зруйновані, плани ворога — зірвані, — наголошують у ГУР.

Источник: Ракурс


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