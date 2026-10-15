ГУР уничтожило российских захватчиков на ВОТ Херсонщины, скриншот видео

https://racurs.ua/n216843-gur-unichtojilo-centr-podgotovki-operatorov-rossiyskih-bpla-v-hersonskoy-oblasti-video.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Херсонщини в ході спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України знищено центр підготовки операторів БпЛА 18-ї загальновійськової армії ЗС РФ, розташований у населеному пункті Хорли.

Відповідне відео сьогодні, 15 жовтня, опублікувала прес-служба ГУР.

Зазначається, що спецоперації була проведена у ніч з 10 на 11 жовтня бійцями спецпідрозділу ГУР «Шаманбат» спільно з 426- окремий полк безпілотних систем КМП ВМС ЗСУ.

Також спецпризначенці ГУР знищили місце проживання офіцерського складу окупантів, зокрема — російських інструкторів, які займалися підготовкою ворожих диверсійних груп 18-ї армії.