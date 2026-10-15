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Ракурс
ГУР знищило російських загарбників на ТОТ Херсонщини, скріншот відео

ГУР знищило центр підготовки операторів російських БпЛА на Херсонщині (ВІДЕО)

15 жов 2026, 18:10
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На тимчасово окупованих територіях Херсонщини в ході спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України знищено центр підготовки операторів БпЛА 18-ї загальновійськової армії ЗС РФ, розташований у населеному пункті Хорли.

Відповідне відео сьогодні, 15 жовтня, опублікувала прес-служба ГУР.

Зазначається, що спецоперації була проведена у ніч з 10 на 11 жовтня бійцями спецпідрозділу ГУР «Шаманбат» спільно з 426- окремий полк безпілотних систем КМП ВМС ЗСУ.

Також спецпризначенці ГУР знищили місце проживання офіцерського складу окупантів, зокрема — російських інструкторів, які займалися підготовкою ворожих диверсійних груп 18-ї армії.

У результаті операції об'єкти російської окупаційної армії повністю зруйновані, плани ворога — зірвані, — наголошують у ГУР.

Джерело: Ракурс


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