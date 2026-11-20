Последствия российской атаки в Киеве, фото: Министерство культуры

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Російські атаки продовжують завдавати шкоди українській культурній спадщині.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури України.

Зокрема, у Києві було пошкоджено:

Володимирський собор у Києві — пам’ятку архітектури національного значення. У храмі вибито вікна разом із рамами, пошкоджено карнизи. Водночас настінні розписи та конструктивні елементи собору не постраждали. Остаточний обсяг пошкоджень наразі уточнюється;

Національний музей історії України у Другій світовій війні. У ніч на 20 листопада вибуховою хвилею пошкоджено Зал Слави та вхідну групу головного корпусу Музею. Це вже третє пошкодження меморіального комплексу від початку повномасштабного вторгнення;

Михайлівський Золотоверхий собор, Монастирський льох у садибі Михайлівського Золотоверхого монастиря (нині — будівля Київського міського бюро технічної інвентаризації), головний корпус Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, садиба Нечаєвих (Будинок Вишневського) та міст імені Євгена Патона;

історичну будівлю, у якій розміщується Посольство Королівства Нідерландів в Україні.

Також було пошкоджено 12 об'єктів культурної спадщини було пошкоджено в історичному центрі Одеси, внесеному до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та такого, що перебуває під загрозою:

Палац Каліо, споруджений у другій половині XIX — на початку XX століття, який має статус пам’ятки архітектури національного значення;

cобор Римо-католицький Успіння Пресвятої Богородиці (1849−1853 рр.);

будинок, у якому жив Ю. Д. Дубовий — радіолог, засновник першого в Україні онкологічного диспансеру, заслужений діяч науки УРСР, професор;

будівля Автомобільно-дорожнього технікуму (1953 р.);

житловий будинок Зоншейна (1900 р.);

житловий будинок початку ХХ століття;

житловий будинок Леслі (1880-ті роки);

будівлі двох крамниць (1910−1913 рр.);

прибутковий будинок Чернігова (Шестопала), у якому жила Л. Й. Алейнікова — кардіолог, заслужений діяч науки УРСР, професор (1912 р.);

прибутковий будинок Залужного, у якому жив М. В. Комаров — український літературознавець і бібліограф, у родині якого гостювала українська поетеса Леся Українка;

житловий будинок Кітовера (перша половина ХІХ століття).

Загалом в Одесі станом на 20 листопада 2026 року пошкоджено 212 об'єктів культурної спадщини.

Станом на кінець жовтня 2026 року внаслідок російської збройної агресії постраждали 2185 об'єктів культурної спадщини та 2686 закладів культури України.