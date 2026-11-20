Поражена российская ЗРГК «Панцирь-С2», фото: «Укринформ»

https://racurs.ua/n217553-sily-oborony-porazili-pancir-v-bryanskoy-oblasti-i-punkt-upravleniya-bpla-na-vot-genshtab.html

Ракурс

Сили оборони України вчора, 19 листопада, та в ніч на сьогодні, 20 листопада, уразили важливі цілі у РФ та на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зокрема, уражено:

зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С2» у Брянській області РФ. Цей комплекс прикривав російські об'єкти від українських дронів і ракет, тож тепер у системі захисту ворога з’явилася ще одна прогалина;

пункт управління БпЛА противника в районі Селидового Донецької області. Звідси окупанти наводили дрони на позиції українських військових і на мирні міста;

склади матеріально-технічних засобів підрозділів армії РФ в районі Рубіжного та Лисичанська Луганської області. Без них противникові бракуватиме пального, боєприпасів і всього, що потрібно для штурмів;

місце зосередження озброєння і військової техніки агресора в районі Бердянська Запорізької області. Масштаби завданих збитків уточнюються.