Рашисти готують мобілізацію на ТОТ півдня України — створили «федеральні комісаріати»

Окупанти готують мобілізацію на ТОТ півдня України, фото: «Судово-юридична газета»

https://racurs.ua/ua/n187593-rashysty-gotuut-mobilizaciu-na-tot-pivdnya-ukrayiny-stvoryly-federalni-komisariaty.html

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Рашисти продовжують здійснювати заходи з підготовки проведення мобілізації на тимчасово окупованих територіях півдня України.

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Зокрема, наразі росіяни формують систему військового обліку призовників, військовозобов’язаних з поміж жителів окупованих територій. Про це сьогодні, 24 вересня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Тобто окупанти створили так звані «федеральні комісаріати» на ТОТ Херсонської та Запорізької областей, — наголошують у ЦНС.

Російські окупаційні адміністрації також вживають інших заходів для підготовки майбутньої мобілізації:

у пропагандистських Telegram-каналах регулярно розміщують оголошення із вимогами до місцевого населення призовного віку та військовозобов’язаних надати особисті дані та копії документів, що посвідчують особу з подальшою постановкою на «тимчасовий облік» у новостворених «військових комісаріатах»;

місцевим жителям регулярно надходять повістки із вимогами з’явитися до місцевого органу РОА для постановки на «військовий облік».