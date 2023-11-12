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Рашисты проводят мобилизацию жителей Старобельска в Луганской области, фото: «Интерфакс»

В оккупированном в прошлом году Старобельске рашисты проводят мобилизацию — Генштаб

12 ноя 2023, 20:39
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На Луганщині у тимчасово окупованому місті Старобільську загарбники проводять мобілізацію місцевих жителів до збройних сил рф.


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Про це сьогодні, 12 листопада, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що чоловіки міста намагаються будь-якими способами уникнути призову на військову службу:

  • звільняються з роботи;
  • переховуються;
  • виїжджають до інших населених пунктів.

Мобілізованих громадян, які не змогли ухилитися від військової служби, відправляють для військової підготовки до Краснодарського краю російської федерації, — зазначають у Генштабі.

Старобільськ був окупований росією у березні 2022 року.

Источник: Ракурс


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