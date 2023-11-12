Рашисты проводят мобилизацию жителей Старобельска в Луганской области, фото: «Интерфакс»

https://racurs.ua/n189278-v-okkupirovannom-v-proshlom-godu-starobelske-rashisty-provodyat-mobilizaciu-genshtab.html

Ракурс

На Луганщині у тимчасово окупованому місті Старобільську загарбники проводять мобілізацію місцевих жителів до збройних сил рф.

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Про це сьогодні, 12 листопада, повідомляється у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що чоловіки міста намагаються будь-якими способами уникнути призову на військову службу:

звільняються з роботи;

переховуються;

виїжджають до інших населених пунктів.

Мобілізованих громадян, які не змогли ухилитися від військової служби, відправляють для військової підготовки до Краснодарського краю російської федерації, — зазначають у Генштабі.

Старобільськ був окупований росією у березні 2022 року.