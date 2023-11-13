Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Ярослав Дубневич, фото: «Досьє»

ВАКС заочно обрав запобіжний захід нардепу Дубневичу

13 лис 2023, 19:53
999

Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату України Ярославу Дубневичу, якого підозрюють у справі щодо розкрадання на 2,1 млрд грн.


.

Про це сьогодні, 13 листопада, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу, — зазначають у САП.

11 жовтня правоохоронці оголосили Дубневичу про підозру у цій справі. Нардеп не прибув для отримання підозри та не відповідав на дзвінки детективів.

Дубневич також є обвинуваченим у незаконному заволодінні 93 млн грн коштів «Укрзалізниці». 2 листопада колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення його в міжнародний розшук.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів