ВАКС заочно избрал меру пресечения нардепу Дубневичу

Ярослав Дубневич, фото: «Досье»

https://racurs.ua/n189313-vaks-zaochno-izbral-meru-presecheniya-nardepu-dubnevichu.html

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Вищий антикорупційний суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату України Ярославу Дубневичу, якого підозрюють у справі щодо розкрадання на 2,1 млрд грн.

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Про це сьогодні, 13 листопада, повідомляє прес-служба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Після затримання підозрюваного та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу, — зазначають у САП.

11 жовтня правоохоронці оголосили Дубневичу про підозру у цій справі. Нардеп не прибув для отримання підозри та не відповідав на дзвінки детективів.

Дубневич також є обвинуваченим у незаконному заволодінні 93 млн грн коштів «Укрзалізниці». 2 листопада колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про оголошення його в міжнародний розшук.