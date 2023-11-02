Нардеп Дубневич оказался за границей – его объявили в международный розыск

https://racurs.ua/n188942-nardep-dubnevich-okazalsya-za-granicey-ego-obyavili-v-mejdunarodnyy-rozysk.html

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Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив у міжнародний розшук народного депутата Ярослава Дубневича, якого обвинувачують у розкраданні 93 млн грн «Укрзалізниці». Його адвокат заявив, що парламентар нібито перебуває на лікуванні, ймовірно, за кордоном.

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Прокурор вказав, що Дубневич перетнув кордон Румунії з Угорщиною 8 жовтня. Де він зараз — невідомо.

У «Центрі протидії корупції» вказали, місцезнаходження депутата невідоме. Про це на запит українських органів відповіли в Європолі. Також невідомо, як він перетнув український кордон, адже даних про це в системі немає.

ВАКС задовольнив відповідне клопотання прокурора та оголосив Дубневича в міжнародний розшук. Рішення в подальшому дасть змогу ініціювати зміну запобіжного заходу та стягнути 56 млн грн в дохід держави.

ВАКС минулого тижня ухвалив рішення про здійснення приводу Дубневича на засідання 2 листопада.

Державна прикордонна служба також нібито не фіксувала перетинання кордону Дубневичем.

Питання щодо звернення в дохід держави застави у розмірі 56 млн грн та зміну обвинуваченому запобіжного заходу будуть вирішуватись у наступних судових засіданнях, — повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

Нагадаємо, у лютому 2022 року САП за матеріалами досудвого розслідування НАБУ скерувала до суду обвинувальний акт про обвинувачення дев’ятьох осіб, серед яких — нардеп Ярослав Дубневич.

17 жовтня стало відомо, що Дубневича оголосили в розшук. При цьому на засіданні суду нардеп вийшов на відеозвязок та повідомив, що перебуває в лікарні на території України.