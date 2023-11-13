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Ракурс
Рашисты начать мобилизацию жителей временно оккупированных территорий, фото: РИА «Новости»

По «донецкому» сценарию — оккупанты начали неприкрытую мобилизацию на ВОТ

13 ноя 2023, 20:31
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Російські загарбники розпочали проводити неприховану мобілізацію на тимчасово окупованих територіях.


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Про це сьогодні, 13 листопада, у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова міста Мелітополя Запорізької області Іван Федоров.

За словами Федорова, загарбники обіцяли жителям тимчасово окупованих територій, проте насправді діють за «донецьким» сценарієм:

  • крок перший — примусова паспортизація;
  • крок другий — видача повісток до військкомату нібито тільки для «постановки на військовий облік». Почали у селах, тепер перейшли на міста;
  • крок третій — у будь-який момент призвати на фронт.

Источник: Ракурс


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