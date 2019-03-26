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В Європарламенті відбуваються дебати щодо окупації Криму. Фото: Центр міжнародної безпеки та партнерства

В Європарламенті розпочалися дебати, присвячені російській окупації Криму (ТРАНСЛЯЦІЯ)

26 бер 2019, 23:13
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Дебати, присвячені п’ятій річниці російської окупації Криму, розпочалися о 23.00 за київським часом у Страсбурзі.

Очікується, під час дебатів буде виголошена заява високого представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Фредеріки Могеріні. Про це 26 березня повідомляється на сторінці Mission of Ukraine to the EU у Facebook.

Нагадаємо, 18 березня НАТО та Європейський Союз засудили акт анексії Автономної Республіки Крим та закликали Російську Федерацію негайно повернути Україні півострів Крим, окупований в 2014 році.

Партнери України обіцяли ніколи не визнати Крим російським. Союзники вкотре підтвердили повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, висловили занепокоєння репресіями проти українців та кримських татар.

Джерело: Ракурс


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В Європарламенті розпочалися дебати, присвячені російській окупації Криму (ТРАНСЛЯЦІЯ)

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