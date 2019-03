В Європарламенті відбуваються дебати щодо окупації Криму. Фото: Центр міжнародної безпеки та партнерства

Ракурс

Дебати, присвячені п’ятій річниці російської окупації Криму, розпочалися о 23.00 за київським часом у Страсбурзі.

Очікується, під час дебатів буде виголошена заява високого представника Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Фредеріки Могеріні. Про це 26 березня повідомляється на сторінці Mission of Ukraine to the EU у Facebook.

Нагадаємо, 18 березня НАТО та Європейський Союз засудили акт анексії Автономної Республіки Крим та закликали Російську Федерацію негайно повернути Україні півострів Крим, окупований в 2014 році.

Партнери України обіцяли ніколи не визнати Крим російським. Союзники вкотре підтвердили повну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, висловили занепокоєння репресіями проти українців та кримських татар.