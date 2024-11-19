Момент ліквідації начштабу бригади ракетних кораблів у Севастополі показали на відео

https://racurs.ua/ua/n201350-moment-likvidaciyi-nachshtabu-brygady-raketnyh-korabliv-u-sevastopoli-pokazaly-na-video.html

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Момент вибуху автомобіля керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФ рф Транковського в Севастополі показали на відео.

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У мережі з’явився момент підриву його авто.

Окупанти вже встигли знайти винних у підриві — затримали двох мешканців Криму.

Нагадаємо, 13 листопада в тимчасово окупованому Севастополі підірвали автівку з капітаном 1-го рангу Чорноморського флоту. Підрив автомобіля керівника штабу 41-ї бригади — успішна спецоперація СБУ.

Від вибуху російському капітану відірвало ноги, він помер від втрати крові. Російські медіа пишуть, що за Транковським стежили близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій привели в дію дистанційно. 41 бригада обстрілює Україну ракетам від початку повномасштабного вторгнення.

Транковський — воєнний злочинець, який віддавав накази про пуски крилатих ракет з акваторії Чорного моря по цивільних обʼєктах в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю «Калібрами» в липні 2022 року, тоді загинуло 29 мирних жителів. Також він неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних.