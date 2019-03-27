Масові обшуки і арешти відбулися у Криму

https://racurs.ua/ua/n119920-masovi-obshuky-i-areshty-v-krymu-fsb-shyie-spravu-hizb-ut-tahrir-desyatkam-krymskyh-tatar-video.html

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Уранці 27 березня у Сімферопольському районі Криму відбулися обшуки у 27 будинках кримських татар. Співробітники окупаційної ФСБ прийшли у помешкання місцевих жителів у селах Строганівка і Кам’янка Сімферопольського району. Деяких кримських татар росіяни відвезли до управлінь своїх правоохоронних органів.

Про це повідомив правозахисний рух «Кримська солідарність» у Фейсбук. У соцмережі опублікували й декілька відео з місць проведення обшуків.

Відомий кримський правозахисник Еміль Курбедінов, який приїхав до будинку свого підзахисного Тофіка Абдулгазіева, розповів, що його відвезли до управління ФСБ. Курбедінов упевнений, що сьогоднішні обшуки та арести є спланованою акцією.

«Родичі Тофіка розповіли мені, що їм підкинули якусь літературу. Вчора вони прибирали у тому місці, на яке сьогодні вранці показали силовики і відразу виявили якісь книжки», — повідомив адвокат.

Серед кримчан, до яких вранці вломилися росіяни були й затримані вчора на адміністративній межі з Україною Ремзі Бекіров та Руслан Сулейманов. Нагадаємо, що цих кримськотатарських активістів і блогерів вчора цілий день утримували в пункті пропуску «Каланчак» на окупованій території, звинувативши у псуванні паспортів.

Російське ФСБ прокоментувало ранкові обшуки. Окупанти розповіли, що проводять обшуки у підозрюваних в участі у забороненій в РФ організації «Хізб ут-Тахрір». Акції залякування кримчан проводить ФСБ, МВС і Нацгвардія. Інших подробиць в офіціозі ФСБ не наводиться.

Нагадаємо, що у лютому ФСБ у Криму затримала трьох кримських татар, підозрюваних в участі в «Хізб ут-Тахрір» у Червоногвардійському районі Криму.