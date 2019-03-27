Масові обшуки будинків кримських татар на окупованому півострові

https://racurs.ua/ua/n119923-obshuky-v-krymu-rosiyski-sylovyky-vidvozyat-krymskyh-tatar-u-fsb-do-nyh-ne-puskaut-advokativ.html

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Російські силовики після проведених в будинках кримських татар обшуків почали відвозити їх до управління ФСБ. Активісти «Кримської солідарності» розповіли у Фейсбук, що до частини кримчан під час обшуків силовики не пускали адвокатів.

Нагадаємо, що сьогодні вранці окупанти в селах Строганівка і Кам’янка Сімферопольського району Криму провели майже 30 обшуків в будинках кримських татар. Їх підозрюють в участі в забороненій у Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Під час обшуку будинку Рустема Шейхалієва сталася бійка. Коли силовики оточили мікрорайон, вони закликали його жителів розійтися. Ті відмовилися і сталася бійка, в результаті якої затримали двох кримських татар.

«Кримська солідарність» повідомила також про зупинку автомобіля, у якому декілька активістів їхали за машиною, що відвозила до Сімферополя кількох затриманих.

Усі обшуки розпочалися в Криму сьогодні приблизно о 4.00 — 6.00. До будинків заходило до 10 осіб: поняті, експерти, співробітники ФСБ. Силовики перевертали догори дригом будівлі, машини, вилучали телефони, паспорти. Проведення слідчих дій в кожному із населених пунктів охороняла велика кількість бійців окупаційних підрозділів.

Серед кримчан, до яких сьогодні вранці вломилися росіяни були й затримані вчора на адміністративній межі з Україною Ремзі Бекіров та Руслан Сулейманов. Нагадаємо, що цих кримськотатарських активістів і блогерів вчора цілий день утримували в пункті пропуску «Каланчак» на окупованій території, звинувативши у псуванні паспортів.