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Масові обшуки будинків кримських татар на окупованому півострові

Обшуки в Криму: російські силовики відвозять кримських татар у ФСБ, до них не пускають адвокатів (ФОТО, ВІДЕО)

27 бер 2019, 09:47
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Російські силовики після проведених в будинках кримських татар обшуків почали відвозити їх до управління ФСБ. Активісти «Кримської солідарності» розповіли у Фейсбук, що до частини кримчан під час обшуків силовики не пускали адвокатів.

Нагадаємо, що сьогодні вранці окупанти в селах Строганівка і Кам’янка Сімферопольського району Криму провели майже 30 обшуків в будинках кримських татар. Їх підозрюють в участі в забороненій у Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

Масові обшуки будинків кримських татар на окупованому півострові

Під час обшуку будинку Рустема Шейхалієва сталася бійка. Коли силовики оточили мікрорайон, вони закликали його жителів розійтися. Ті відмовилися і сталася бійка, в результаті якої затримали двох кримських татар.

Масові обшуки будинків кримських татар на окупованому півострові

«Кримська солідарність» повідомила також про зупинку автомобіля, у якому декілька активістів їхали за машиною, що відвозила до Сімферополя кількох затриманих.

Усі обшуки розпочалися в Криму сьогодні приблизно о 4.00 — 6.00. До будинків заходило до 10 осіб: поняті, експерти, співробітники ФСБ. Силовики перевертали догори дригом будівлі, машини, вилучали телефони, паспорти. Проведення слідчих дій в кожному із населених пунктів охороняла велика кількість бійців окупаційних підрозділів.

Масові обшуки будинків кримських татар на окупованому півострові

Масові обшуки будинків кримських татар на окупованому півострові

Серед кримчан, до яких сьогодні вранці вломилися росіяни були й затримані вчора на адміністративній межі з Україною Ремзі Бекіров та Руслан Сулейманов. Нагадаємо, що цих кримськотатарських активістів і блогерів вчора цілий день утримували в пункті пропуску «Каланчак» на окупованій території, звинувативши у псуванні паспортів.

Джерело: Ракурс


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